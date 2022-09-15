Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin bugün öğle saatlerinde denizde tekne ile yaptığı denetim sırasında bir geminin denize atık suları boşalttığı belirlendi. Yarımca bölgesinde limana yanaşan Panama bandıralı 'Maximus-1' isimli kuru yük gemisinin denizi kirletmesi üzerine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi. Denizde temizleme çalışmaları başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 5 MİLYON TL CEZA - Son Dakika

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