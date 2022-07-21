Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin TL ceza - Son Dakika
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Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin TL ceza

21.07.2022 20:18
Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin TL ceza

Yalova'da yüzer kreynden kaynaklı petrol türevi kirlilik tespit eden ekipler, 1 milyon 333 bin TL ceza kesti.

Yalova'da yüzer kreynden kaynaklı petrol türevi kirlilik tespit eden ekipler, 1 milyon 333 bin TL ceza kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çevre uçağıyla kontrol uçuşu yapıldı. Denetim kontrolü sırasında Yalova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan yüzer kreynden kaynaklı petrol türevi kirlilik tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, önlem alarak denizi temizledi. Kirliliğe sebep olan yüzer kreyne 1 milyon 333 bin ceza kesildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin TL ceza - Son Dakika
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