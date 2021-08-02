Denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 355 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Mersin Uluslararası Limanında (MIP) yükleme yaptığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 355 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 827 grostonluk bir geminin, limandaki yüklemesi sırasında suda kirlilik oluştuğu ihbarı üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri çalışma başlattı.

Denetim tekneleriyle gemi ve çevresinde inceleme yapan ekipler, denize kirli balast bıraktığı belirlenen gemiye 1 milyon 355 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan, kentte 2019'dan bu yana denizde yapılan denetimlerde, 29 gemiye 59 milyon 436 bin lira ceza kesildiği bildirildi.