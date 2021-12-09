Denizi olmayan Ağrı'da balıkçı teknesi restorana dönüştürüldü - Son Dakika

AĞRI'da 21 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki balıkçı teknesi restorana dönüştürüldü.

Samsun'dan yaklaşık 3 ay önce iki ortağın girişimleriyle kente getirilen balıkçı teknesi, Taşlıçay Deresi'ne indirildi. Tekne, gerekli çalışmaların ardından tamamlanarak restorana dönüştürüldü.Tekneyi 3 günlük bir yolculukla Ağrı'ya getirdiklerini belirten Ömercan Kaya, "Ağrı'ya çok güzel bir millet bahçesi yapıldı. Biz de böylesine güzel bir mekana güzel bir yatırım yapmak istedik. Samsun'da bir tekne bulduk. Üç günlük bir yolculukla Ağrı'ya getirdik. Tekneyi millet bahçesinden geçen Taşlıçay Deresi'ne indirdik. İlk getirdiğimiz günden itibaren halkın ilgisi oldukça fazlaydı. Bugüne kadar yapım aşamasında da çok ilgi gördü. Bugün de restoran olarak hizmete açtık" dedi.