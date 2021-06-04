Üye Girişi
Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor - Son Dakika

Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor

04.06.2021 11:05
Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor, System.String[]

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, tat ve aromasıyla Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, tat ve aromasıyla Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Sahile uzaklığı 320 kilometre, şehir merkezi rakımı ise 2 bin metre civarında olan Erzurum'dan doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan baraj ve göletler, toprağa can, ülkeye enerji vermesinin yanında su ürünlerine yönelik katkısıyla da dikkati çekiyor.

Rakımı nedeniyle serin bir havaya sahip Erzurum, yazın dahi 18 dereceyi geçmeyen su sıcaklığı yönüyle kenti balık üretiminde ülkede öne çıkarıyor.

Balık üretimi açısından önemli olan bu avantajın değerlendirildiği Erzurum'da, hem barajlarda hem de kara havuzlarında önemli oranda alabalık üretiliyor.

Kentte üretilen balıklar, Türkiye'nin faklı kentlerinin yanı sıra özellikle bölgeye yakın olmasının da etkisiyle Karadeniz Bölgesi'ndeki illere satılıyor.

"Üretimimizin önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un su ürünleri yönünün bilinmediğini ancak üretimin üst seviyede olduğunu söyledi.

Erzurum'da 10'u baraj gölünde, diğerleri çeşitli sulardaki kafeslerde olan 29 tesiste balık üretimi yapıldığını anlatan Akar, "2020 yılındaki alabalık üretimimiz yaklaşık 2 bin 200 ton. Özellikle yeni faaliyete geçen İspir ilçesindeki Arkun Barajı ve Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı ile üretim kapasitemiz 7-8 bin tonun üzerine çıkacak. Buradaki işletmelerimizin faaliyete geçmesiyle balık üretimimizin önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz." dedi.

Akar, Erzurum'un balık üretimi açısından Türkiye'nin diğer illerinden farklı olduğunu dile getirerek, kentte özellikle barajlardaki su sıcaklığının 18 dereceyi geçmemesinin de etkisiyle yaz boyunca üretimin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin diğer kentlerinde yazın balık üretiminin azaldığını, Erzurum'da ise yıl boyunca devam ettiğini belirten Akar, "Yaklaşık 2 bin 500 rakımda balık üretiyoruz. Onun sağladığı tat, aroma çok daha farklı oluyor. Burada ağırlıklı olarak kafeslerde ve baraj göletlerinde alabalık yetiştiriliyor." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ürettiğimiz alabalıklar porsiyonluk olduktan sonra bir kısmı Türkiye'nin birçok iline büyük bir kısmı da Karadeniz'e gönderiliyor. Yazın yoğun şekilde Karadeniz illerimize balık satıyoruz. Yüksek rakımda üretilen alabalıklar tercih sebebi. Yüksek rakımın balığa kattığı tat ve aroma başka yerde kolay kolay olmaz."

Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor
Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor
Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor
Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor
Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor

Karadeniz, Erzurum, Türkiye, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
10:36 Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor
Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı         
11:59
Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası         
11:44
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement