Denizi olmayan Eskişehir'deki balık tezgâhları da şenlendi

Denizlerde balık av sezonunun açılmasıyla birlikte Eskişehir balıkçılarının tezgahları da balık çeşitleriyle dolmaya başladı.



Denizlerde aylardır kapalı olan av sezonunun 1 Eylül günü açılmasıyla birlikte balıkçı tezgahları adeta şenlendi. Esnaf, Eskişehir'de deniz olmamasına karşın balıkları 4 ila 6 saatlik yolculuk sonrası tezgahlarında sergilerken, fiyatlar balık çeşitlerinin bolluğuna göre belirleniyor. Balıkçılar bu sene balık rekoltesinde artış ve bolluk olduğunu ifade ederken, en çok bolluğun hamside yaşandığını belirtiyor.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yılların balıkçısı Muharrem Şahin, havalar soğudukça bolluğun daha da artacağını belirtti. Şahin, "Hamsi, istavrit, sardalya, uskumru, deniz çipurası, deniz levreği, barbun, mezgit gibi balık çeşitlerinin çoğu tezgahlarımıza gelmeye başladı. Balık sezonumuz bu sene inşallah bereketli olacak. Balıklarda bolluk var şu an, daha da bollaşmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde havalar soğuduğu zaman balıklarımızın bolluğu daha da artar" şeklinde konuştu.



"Balık fiyatları çeşidine göre 15 ila 30 lira arasında değişiyor"



Balık çeşitlerinin fiyatlarına da değinen Muharrem Şahin, "Denizden aldığımız miktara göre fiyatlarda oynama oluyor. Fiyatlar aşırı yüksek değil. Günlük hamsi 15 ila 20 lira arasında, istavrit 10 ila 20 lira arasında değişiyor. Genel olarak balık fiyatları çeşidine göre şu sıralar 15 ila 30 lira arasında değişiyor. Öteki balıkların fiyatlarında sardalya 15 lira, çipura 30 lira, barbun dediğimiz Samsun balığı 20 lira, mezgit 15 lira. Şu an çıkan mevcut balıklarımız bunlar" diye konuştu.



"10 personelimizin 5'i balık temizlemede çalışıyor"



Balık temizliğinin satım sürecinin en önemli safhası olduğunu vurgulayan Şahin, "Geçen sene avlanmalarda palamut çoktu, ama hamsi çok tutulmadı, azdı. Ama bu sene özellikle hamsi, istavrit ve çinekop bol. Ortalama günlük yaklaşık 1 ton civarında balık temizliyoruz. Müşterilerimiz balıklarını tezgahlardan seçiyor, sonrasında temizliği için müşteriye sıra numarası veriyoruz, temizliği bittiğinde dönüşte alıp gidiyorlar. Toplam 10 personelimiz var, bunların 5'i balık temizlemede çalışıyor" ifadelerini kullandı.



"Diğer yiyeceklerle karşılaştırıldığında tek katkısız ürün balıktır"



Balık tedarik sürecinde bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Muharrem Şahin, "Eskişehir'de deniz yok, ama denizlerimiz Eskişehir'e yakın olduğu için kara araçlarımız 4-6 saatte denizlere ulaşıp balıkları sabahleyin buralara yetiştirebiliyorlar. Sezon 15 Nisan'da kapanıyor. O zamana kadar vatandaşlarımız inşallah bol bol balık yiyebilirler, biz de iyi balık tutarız. Balık zaten doğal ve çok sağlıklı. Diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda tek katkısız ürün diyebileceğimiz yiyecek balıktır. Bol nasipli güzel bir sezon olmasını diliyoruz" dedi.



"Temizleme işi dükkanın belkemiği"



Balık işletmesinde balık temizliğinde görevli Hilmi Başmanav ise, her balığın farklı temizleme yöntemi olduğunu ifade ederek, "İyi iş çıkarmaya özen gösteriyoruz. Müşteri memnuniyeti önemli. Günde 500-600 kilo balık temizleniyor, belki daha fazla. Temizleme işi dükkanın belkemiği diyebiliriz. Normalde burada 4-5 kişi oluyor, ama yoğunluğa göre 6 kişiye çıktığı oluyor. Balığı iyi temizlemek önemli. Her çeşit balığın kendine has temizleme yöntemi var. Biz de elimizden geldiğince balıkları iyi bir şekilde müşteriye servise hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Sabahtan başlar akşam kapanana kadar temizleme işlemi yoğun olarak devam eder" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR