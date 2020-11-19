Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor - Son Dakika

Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor

19.11.2020 14:53
Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor, System.String[]

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde elektrik üretimi amacıyla kurulan Torul Barajı gölünde, yıllık 1200 ton balık üretildiği belirtildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde elektrik üretimi amacıyla kurulan Torul Barajı gölünde, yıllık 1200 ton balık üretildiği belirtildi.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Rakan ile Harşit Çayı üzerinde kurulu Torul Barajı gölünde kafes balıkçılığı yapan işletmelerde incelemelerde bulundu.

Üreticilerden kültür balıkçılığıyla ilgili bilgi alan Karataş, gazetecilere, Torul Barajı gölünde 7'si aktif 11 üretim tesisi bulunduğunu söyledi.

Baraj gölünde yıllık 1200 ton balık üretildiğini belirten Karataş, bu rakamı 2021 yılında 2 bin tona çıkarmak istediklerini ifade etti.

Barajda üretilen balıkların porsiyonluk hale geldikten sonra Karadeniz'deki çiftliklere gönderildiğini kaydeden Karataş, "Karadeniz'deki çiftliklerde belirli bir ağırlığa ulaşınca Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Rusya ve diğer ülkelere ihraç ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli mühendisler, üretimin her aşamasında üreticinin yanında ve gereken desteği vermektedir." dedi.

Balık üreticisi İsmail Şahin ise Torul Barajı gölünde 3 yıldır üretim yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

" Norveç'te üretilen balıkla Karadeniz'de üretilen balık kıyaslandı ve Karadeniz'de üretilen balığın vitamin değerleri Norveç'te üretilene göre bir kademe daha yüksek çıktı. Bu bizim açımızdan tercih sebebi oldu. Hedefimiz 'Norveç somonu' denilen, eti kırmızı olan balığın dünyadaki lideri olan Norveç'i geçmek. Bu yolda çalışıyoruz. Kafeslerimizi daha da büyüteceğiz. Dünyada ülkemizi somon konusunda birinci sıraya çıkarmak istiyoruz."

Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor
Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor
Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor
Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor
Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor
Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor
Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor
Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor
Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor

Gümüşhane, Balık, Torul, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Torul Barajı gölünde yıllık 1200 ton balık üretiliyor - Son Dakika Ekonomi


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