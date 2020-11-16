Denizi olmayan kentin "kurbağa adamları" kritik görevlerde rol alıyor - Son Dakika

Denizi olmayan kentin "kurbağa adamları" kritik görevlerde rol alıyor

16.11.2020 11:17

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Su Altı Grup Amirliği ekipleri, sorumluluk alanları İç Anadolu'daki beş il olmasına karşın, tecrübeleri ve başarılı çalışmaları sayesinde, Türkiye'deki su bulunan alanlarda meydana gelen önemli olayların aydınlatılması için...

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Su Altı Grup Amirliği ekipleri, sorumluluk alanları İç Anadolu'daki beş il olmasına karşın, tecrübeleri ve başarılı çalışmaları sayesinde, Türkiye'deki su bulunan alanlarda meydana gelen önemli olayların aydınlatılması için mücadele ediyor.

Konya'nın "kurbağa adamları" her türlü iklim koşulunda düzenli bir şekilde antrenman ve dalış yaparak, su altındaki zorlu görevlere hazır bekliyor. Suyun derinliklerinde arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren ekip bazen bir canı kurtarmaya çalışıyor, bazen de bir cesedi arıyor.

Yeri geldiğinde suç aleti de arayan kurbağa adamlar, denizi olmayan Konya'daki göllerde yaptıkları antrenmanlarla kendilerini zinde tutuyor.

Başarılı "kurbağa adamlar"ın Grup Amiri Hakan Özdemir, AA muhabirine, sorumluluk alanlarının Konya, Nevşehir, Aksaray, Afyonkarahisar ve Kayseri olduğunu söyledi.

Kurbağa adamlar olarak, su olan her yerde görev yapabildiklerini ifade eden Özdemir, "Denizde, gölde, gölette, akarsuda, nehirde ve karanlık sularda, hatta kanalizasyonda bile görev yapmaktayız. Görevimiz, suyun altında kaybolan kişi, ceset veya suç aletini, delil vasfını kaybetmeden sudan çıkararak, olayın veya suçun aydınlanmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Görev seçme lüksleri yok

Özdemir, zorlu koşullarda görev yaptıklarından, fiziksel yeterliliklerini sürekli zinde tutmak için her gün spor ve dalış eğitimlerine devam ettiklerini anlattı.

Ülkenin neresinde olursa olsun, bir görev verildiği takdirde orada bulunduklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kurbağa, adından da anlaşılacağı üzere amfibik bir hayvandır. Yani hem karada hem de suda yaşayabilen bir hayvandır. Biz de hem karada hem de suda görev yapıyoruz. 'Polis Kurbağa Adamlar' olarak, görev seçme şansımız yoktur. Ekip olarak, Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki arama çalışmalarına katıldık. Ayrıca Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçi meslektaşlarımız Oktay Avcı ile Ömer Özer'i arama çalışmalarında görev aldık."

Polis memuru Özdemir, bu görevlerin yanında kaçakçılıkla mücadele kapsamında da su altı arama faaliyetleri yürüterek, emniyet teşkilatına katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Denizi olmayan kentin kurbağa adamları kritik görevlerde rol alıyor
Denizi olmayan kentin kurbağa adamları kritik görevlerde rol alıyor
Denizi olmayan kentin kurbağa adamları kritik görevlerde rol alıyor
Denizi olmayan kentin kurbağa adamları kritik görevlerde rol alıyor

İç Anadolu, Adamlar, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizi olmayan kentin 'kurbağa adamları' kritik görevlerde rol alıyor - Son Dakika


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