Denizi olmayan kentte teknede kahvaltı keyfi - Son Dakika

Denizi olmayan kentte teknede kahvaltı keyfi

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde vatandaşlar teknede kahvaltı yapmanın keyfini sürüyor.

Tokat'ta Almus Kaymakamlığı tarafından, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan Almus Barajı'nın turizme de kazandırılmasına yönelik bir çalışma yapıldı. 3 Temmuz 2015 tarihinde satın alınan tekne baraja indirilerek hizmet vermeye başladı. Denizi olmayan Tokat'ta vatandaşlar sabah kahvaltılarını bu tekne içerisinde yapmaya ve gemi gezileri ile su özlemini alternatif yöntemlerle gidermeye çalışıyor. 31 kilometrekarelik bir alan üzerinde bulunan ve bölgenin en büyük gölü olarak biline Almus Barajı, sulama, balık üretimi ve enerji üretimi için kullanılıyor. Atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla birlikte ilçe turizme yönelik de hazırlıklarına devam ediyor. "Mavi ve Yeşilin Büyüsü" isimli projesi kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında vatandaşlar hafta sonların değerlendirme imkanı buluyor.

Tekne Balıkesir'den getirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden 4 yıl önce satın alınarak karayolu ile Tokat'a getirilen 10 ton ağırlığında, 19 metre uzunluğunda, 5.06 metre genişliğindeki tekne vatandaşların ilgisini çekiyor. Yemyeşil ormanla kaplı dağların arasında yer alan Almus Barajında Al Yazmalım adlı gezi teknesi ile tura katılan vatandaşlar bu muhteşem doğanın keyfine varıyor.