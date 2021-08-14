Denizi olmayan Malatya'da feribot yolculuğu ilgi görüyor - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesi ile Elazığ'ın Baskil ilçesini birbirine bağlayan, Karakaya Baraj Gölü üzerinde feribot seferleriyle yapılan yolculuk, denizlerdeki vapur yolculuğunu aratmıyor. İki ilçe arasındaki yolculuğu 100 kilometreden 30 kilometreye düşüren feribot yolculuğu mesafenin kısalması yönüyle de vatandaşlardan yoğun talep ediliyor.

1987 yılında Karakaya Baraj Gölü'nün su tutmasıyla Malatya'nın Battalgazi ve Elazığ'ın Baskil ilçesi arasındaki karayolu sular altında kaldı. Vatandaşlar, karayolu ulaşımının sona ermesiyle iki ilçe arasındaki yolculuğu baraj üzerinde feribot ile yapmaya başladı. Battalgazi ve Baskil ilçelerini birbirine bağlayan feribot, yolculuğu ile iki ilçe arasındaki mesafeyi 100 kilometreden 30 kilometreye düşürüyor. Denizi olmayan Malatya'da ticari faaliyetler için yoğun olarak kullanılan feribot, deniz keyfi yaşamak isteyen vatandaşların da tercihleri arasında. Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 2 ve özel firmalara ait 2 olmak üzere toplamda 4 feribot gün boyunca her saat başı vatandaşlara hizmet ediyor.

Feribot kaptanı Hasan Gören, 2 özel, 2 de belediyeye ait olan toplamda 4 feribotla sefer yapıldığını ve genelde tarımla uğraşanların feribot yolculuğunu tercih ettiklerini belirterek, "Üzerinde bulunduğumuz baraj, Karakaya Baraj Gölü olarak geçiyor. Elazığ'ın Baskil ilçesiyle Malatya'nın Battalgazi ilçesini birbirine bağlıyor. Burada 4 tane feribot çalışıyor. İkisi özel, ikisi Büyükşehir Belediyesine ait. Ulaştırma Bakanlığı'nın yapıp Büyükşehir'e işletmesini verdiği feribotlar. Tercih edenler genelde Baskil ilçesinde yaşayan kayısı üreticileri, tarımla uğraşanlar, ayrıca mermer ocakları da var. Mermer tırları gelip geçiyor. Genelde şehirlerarası yolculuk değil daha çok tarım yükü olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"40 yıla yakındır kullanıyoruz"

Tarım işiyle uğraştığını ve yaklaşık 40 yıldır feribot üzerinde yolculuk yaptığını ifade eden Hüseyin Aydoğmuş, " Şimdi traktörle gübre götürüyoruz. Şuan feribotla gidiyoruz. Bizim için rutin bir şey alışmışız artık. Sürekli 40 yıla yakındır kullanıyoruz. Başka yolumuz yok, karayolu olarak Kömürhan Köprüsü var o da 95-100 kilometre, su hariç 23 km bizim kendi köyümüz. Traktörle bunun başka alternatifi yok" dedi.

"Karayolu ile 110 kilometrelik yol feribotla 30 kilometre"

Günlük olarak feribot yolculuğu yaptığını ve feribot ile yolcukta mesafenin kısaldığını belirten Mehmet Yılmaz, "Burada günlük bir defa gidip geliyoruz. Yolculuk güzel, imkanlar da güzel, her saat başı feribot var sıkıntı yaşamıyoruz. Yolu yaklaşık 70-80 km kısaltıyor. Karayoluyla gitsek 110 kilometre yol feribotla şuan kendi köyüm 30 kilometre" şeklinde konuştu.

Feribot yolculuğu ile keyifli anlar yaşadığını ifade eden Arda Uyar, "Feribot yolculuğu güzel, hoş, keyifli. Manzara izlemek güzel oluyor. İnsan arada bir buralara gelip gitmeli piknik yapmalı" şeklinde konuştu.