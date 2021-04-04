Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir - Son Dakika

Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir

04.04.2021 15:02
Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir, System.String[]

İl genelindeki en büyük alabalık üretim tesisinin de içlerinde bulunduğu Soma Sevişler Baraj Gölündeki tesisleri ziyaret eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Buradaki tesisimiz TKDK katkısı ile yapılmış.

İl genelindeki en büyük alabalık üretim tesisinin de içlerinde bulunduğu Soma Sevişler Baraj Gölündeki tesisleri ziyaret eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Buradaki tesisimiz TKDK katkısı ile yapılmış. Üretilen alabalıklar canlı olarak Karadeniz'deki balık üretim tesislerine gönderilerek orada büyütülmeye devam edilip daha sonra Türk Somonu olarak iç ve dış piyasaya pazarlanmaktadır." dedi.

Denize kıyısı olmayan Manisa'da su ürünleri tesislerinden tonlarca balık iç ve dış piyasadaki sofları lezzetlendiriyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Soma Sevişler Baraj Gölü'ndeki balıkçılık tesislerinde incelemelerde bulunarak, il ve ilçe müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendislerinin tesislerdeki balık boylarının ölçümü ve yemleme işlemleri çalışmalarına eşlik etti. Tesisleri gezerek, yetkililerinden bilgiler alan Metin Öztürk, Manisa'daki göl ve göletler, tesisler ve su ürünleri yetiştiriciliğine dair açıklamalarda bulundu.

Bakanlık destek veriyor

Manisa'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinli 14 adet su ürünleri işletmesi olduğuna vurgu yapan Metin Öztürk, "İşletmelerin 4 adedi baraj göllerinde yüzer kafeslerde, 10 adedi karada toprak ve beton havuzlarda üretim yapmaktadır. Ayrıca bir adet Bakanlığımızca ön izin verilmiş su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin proje çalışmaları da devam etmektedir. İlimizin su ürünleri yetiştiriciliği fiili kapasitesi 838 ton/yıl alabalık, 160 ton/yıl aynalı sazan, 1000 kilogram/yıl mavi yeşil alg, 100 bin adet akvaryum balığı, 200 bin adet/yıl tıbbi sülük üretimi şeklindedir. 2020 yılında ilimizde üretilip fatura karşılığı satılan 478 bin 280 kilogram alabalık üretimi için bakanlığımızdan 2021 yılında 358 bin 710 TL su ürünleri desteklemesi hak edilmiştir. İlimizde 2020 yılında desteklenen 478 bin 280 kilogram alabalığın, 304 bin 700 kilogramı Soma ilçesinde gerçekleşmiştir. Soma ilçesinde gerçekleşen alabalık üretimine karşılık bakanlığımızdan 228 bin 525 TL ödeme hak edilmiştir. Soma ilçesi Yağcılı Mahallesinde, ilimizin karada üretim yapan en büyük alabalık üretim tesisi TKDK katkısı ile yapılmış olup, burada üretilen alabalıklar canlı olarak Karadeniz'deki balık üretim tesislerine gönderilerek orada büyütülmeye devam edilip daha sonra Türk Somonu olarak iç ve dış piyasaya pazarlanmaktadır. İlimizdeki su ürünleri yetiştiricilerinin her zaman yanındayız. İlimizde üretilen alabalıkların yaklaşık yüzde 80'i işlenerek yurt dışına ihraç edilmektedir. Üretilen alabalıklardan değişik zamanlarda balık numunesi alınarak ülkemizin yetkilendirilmiş değişik illerindeki Bakanlık Laboratuvarlarında analizler yaptırılmaktadır. Bakanlığımızın talimatı ve mevzuatı gereği İl Müdürlüklerince yapılan kalıntı izleme programı ile balık üretiminde yumurtadan porsiyonluk alabalığa kadar her aşaması takip, kontrol ve denetimleri yapılarak tüketicilerimize sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıda sunulması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın haftada en az iki gün balık tüketmelerini öneriyoruz. Ayrıca ilimizdeki Gölmarmara Gölü, Demirköprü Barajı ve Afşar Barajında üç adet su ürünleri kooperatifi bulunmakta olup, 2020 yılında 367 bin 872 kilogram su ürünleri avlanarak iç piyasada satılmıştır" dedi.

İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa'da su ürünleri av yasaklarının 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başladığına dikkat çekerek, özellikle bu dönem balık tüketiminde kültür balığının sofralarda daha çok yer alması gerektiğini ifade etti. İl Müdürü Öztürk'ün, incelemelerine Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan eşlik etti. - MANİSA

Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir
Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir
Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir
Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir
Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir
Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir

Metin Öztürk, Manisa, Tarım, Soma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizi olmayan Manisa'da su ürünlerinden önemli gelir - Son Dakika Ekonomi


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