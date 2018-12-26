Denizi Olmayan Şehrin Şampiyon Yüzücüleri

Deniz olmayan Kayseri'de yüzme branşında elde edilen başarılar göz dolduruyor.

Deniz olmayan Kayseri'de yüzme branşında elde edilen başarılar göz dolduruyor. 20-23 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonasında Kayserili yüzücüler 43 madalya kazandı.



610 sporcu ve 114 kulübün katıldığı şampiyonada Kayseri'den toplam 25 sporcu mücadele etti. 19 sporcu 43 madalya alarak başarılarına başarı ekledi. Kayseri TOHM Yüzme sporcularından Türkiye'nin Rekortmen çocuğu Yiğit Aslan, TOHM'da çalışmalara başladığı günden bu yana katıldığı turnuvalarda toplam 12 kategoride yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu. Yiğit Aslan son katıldığı Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasında, 800 m. 08: 08: 12 ve 1500 m. 15: 18: 10' luk dereceleriyle Türkiye rekorunu kırdı. Genç sporcu aldığı bu önemli derecelerle 15-16 yaş erkekler kategorisinde en değerli sporcu seçildi.



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Katıldıkları tüm müsabakalarda madalyalara ambargo koyan ve Kayseri'nin gurur kaynağı olan TOHM Kayseri Yüzme takımımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

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