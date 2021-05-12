Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor! - Son Dakika

Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor!

12.05.2021 16:16

Adnan Yılmaz, denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı'nda 2015 yılında balıkçılığa başlama kararı alıp, çevresindekilerin 'yapamazsın, başaramazsın' eleştirilerine maruz kalmıştı. Eleştirilere karşın hayalinden vazgeçmeyen Yılmaz, şu an yıllık 60 ton somon ve alabalık üretip, Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı'nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı. Barajın hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda bin 500 tona kadar alabalık üretimi gerçekleştiriyor.

2015 yılında balıkçılığa başlama kararı alan ancak yakın çevresi tarafından 'yapamazsın, başaramazsın' eleştirilerini dikkate almayan balıkçı Adnan Yılmaz, zoru başardı ve Çekerek Barajı'nda ağ kafes sistemi ile standartlara uygun kurduğu alabalık üretim tesisinde yıllık 60 ton somon ve alabalık üretiyor.

Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor

AVRUPA'YA İHRAÇ EDİYOR

Yılmaz ürettiği balıkların tamamını Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere civar illere ve yurt dışına gönderiyor. Balıkçılığa 7 yıl önce 4 kafesle başladığını belirten Yılmaz, şu an üretime 12 kafes ile devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Denize kıyısı olmayan Yozgat'tan, Çekerek'ten Avrupa ülkelerine somon ve alabalık balık ihracatı yapıyoruz. Biz 4 kafesle işe başladık ve şuan 12 kafesle üretimimize devam ediyoruz. Yılda 60 ton alabalık ve somon yetiştiriyoruz. Yetiştirtilen balıkların tamamı Avrupa ülkelerine ihracat oluyor. Balığın özelliği tatlı su balığı olması bakire ve temiz bir barajda yetişiyor olması ve yenildiği zaman alışkanlık yapıyor olması diyebiliriz. Şu an 4 elamanla çalışıyorum. 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bundan sonraki hedefimiz 250 ton yıl kapasiteli bir tesis projemiz var. O da onaylandığı zaman yolumuza daha kapsamlı devam etmek istiyoruz. Hedefimiz projemizi büyütmek" dedi.

Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor

BÖLGE İSTİHDAMINA DA KATKI SAĞLIYOR

Alabalık tesisinde çalışan Seyit Ahmet İnan ise "Burada alabalık ve somon üretimi yapıyoruz. Hem üniversite okuyup hem de çalışıyorum. Burada meslek öğreniyorum. Tesiste balıkların yemlemesini, boylamasını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyorum" şeklinde konuştu.

Tesis çalışanı Serkan Yılmaz da "Yozgat'ta denize kıyısı olmayan Çekerek'ten üretim yapıyoruz. Burada somon ve alabalık üretimi yapıyoruz. Hem harçlığımızı çıkartıyor hem de bir iş öğreniyoruz" ifadelerine yer verdi.

Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor
Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor!
Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor!
Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor!
Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor!
Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor!
Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor!
Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor!
Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor!

Adnan Yılmaz, Çekerek, Yozgat, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor! - Son Dakika Ekonomi


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