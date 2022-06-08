Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar

Ekipler, deniz kirliliğine neden olan araç lastikleri, plastik, cam gibi materyalleri torbalar içerisine koyarak yüzeye çıkarttılar.

HATAY - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği çalışmasında ağlara takılan vatoz balığı Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

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