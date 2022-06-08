Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar - Son Dakika
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Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar

08.06.2022 16:29

Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği çalışmasında ağlara takılan vatoz balığı Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği çalışmasında ağlara takılan vatoz balığı Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri "Dünya Çevre Haftası" nedeniyle İskenderun balıkçı barınağında deniz dibi ve kıyı temizliği faaliyeti icra ettikleri sırada deniz dibinde ağa takılı durumda bulunan vatoz balığı ile karşılaştı. Dalış ekipleri, deniz altında ağlara takılı halde buldukları bağılı ağlardan kurtararak özgürlüğüne kavuşturdular.

Ekipler, deniz kirliliğine neden olan araç lastikleri, plastik, cam gibi materyalleri torbalar içerisine koyarak yüzeye çıkarttılar.

Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar
Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar
Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar
Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizi temizlemek için daldılar ağlara takılmış vatozu kurtardılar - Son Dakika

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