Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi - Son Dakika
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Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi

12.03.2022 09:37
Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizi usulsüz bir şekilde doldurduğu tespit edilen vatandaşın yalısı mühürlendi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizi usulsüz bir şekilde doldurduğu tespit edilen vatandaşın yalısı mühürlendi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, saha çalışmaları sırasında bir yalı sahibinin, binanın ön tarafında usulsüzce denizi doldurduğunu fark etti. Karşılaştığı manzara karşısında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı arayarak durumu anlatan Özkan Sarıtoprak, olay yerinden ayrılmayarak ekiplerin gelmesini bekledi. Darıca Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, adrese gelerek olay ile ilgili araştırma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında yalının bahçe kısmının denize doğru usulsüz bir şekilde doldurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu yalı mühürlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz saha turlarından birinde şok olduğumuz bir olayla karşılaştık. Bayramoğlu Mahallesi Meltem Sokak'ta bir yalı sahibi beton santrallerinde kullanılan taşlardan evinin önüne tırla getirmiş, 4-5 işçi tutmuş, denizi dolduruyor. Üç aydır kimse görmeden yavaş yavaş denizi dolduran yalı sahibi, biz olmasak buranın üstünü kapatacaktı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı aradık ve burası mühürlendi" dedi. - KOCAELİ

Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi
Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi
Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi
Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi
Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi

YORUMLAR
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Muzaffer Bıyık, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi - Son Dakika


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