Denizin 10 metre derinliğinde "En iyi narkotik polisi anne" pankartı açtılar - Son Dakika

Denizin 10 metre derinliğinde "En iyi narkotik polisi anne" pankartı açtılar

17.11.2020 12:25
Denizin 10 metre derinliğinde

Antalya'da Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, madde bağımlılığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla denizde 10 metre derinliğe dalarak, "En iyi narkotik polisi anne" yazılı pankart açtı.

Antalya'da Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, madde bağımlılığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla denizde 10 metre derinliğe dalarak, "En iyi narkotik polisi anne" yazılı pankart açtı.

Yazıcı, gazetecilere, madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve gençlere mesaj vermek istediklerini söyledi.

Devletin yürüttüğü çalışmalara destek olmalarını istedikleri annelere de bu konuda mesaj vermek için pankartı açtıklarını belirten Yazıcı, şunları ifade etti:

"Devlet kurumları olarak zehir tacirlerine meydanı boş bırakmadan yoğun şekilde çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, jandarma, emniyet ve devletimizin tüm kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde bulunarak, en iyi narkotik polisinin anne olduğunu da vurgulayarak, bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimize sahip çıkacağız, onların geleceğinin emin ellerde olması noktasında faaliyetlerimize devam edeceğiz. Gençlerimiz de bize katılsınlar, uyuşturucu noktasında zehir tacirlerine, illegal gruplara asla bağımlı olmasınlar."

"Bir kere denemekle bir şey olmaz" diye başlıyorlar

Etkinliğe katılan Yeni Bir Hayat Derneği Başkanı İlknur Özen ise genç nesli tehdit eden unsurlardan birinin de madde bağımlılığı olduğuna dikkati çekti.

Gençleri bu tuzağa düşmeden korumanın önemine değinen Özen, tuzağa düşmüş çocukların da mutlaka bataklıktan kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Özen, gençlerin "Bir kere denemekle bir şey olmaz" diyerek madde bağımlılığına başladıklarını, bu hata nedeniyle de hayatlarını kararttıklarını kaydetti.

Dernek olarak gençleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Özen, ilçede yamaç paraşütü, dalış sporu gibi aktivitelere ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Özen, çalışmalarında kendilerini destekleyen Kaymakam Yazıcı'ya ve Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'a teşekkür etti.

Cumhuriyet Savcısı, Narkotik, Antalya, Kaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizin 10 metre derinliğinde 'En iyi narkotik polisi anne' pankartı açtılar - Son Dakika


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