Denizin 15 metre derinliğinde Azerbaycan ve Türkiye bayrağı açtılar - Son Dakika

KONYALI dalgıçlar Azerbaycan'a destek olmak için Bodrum'da denizde girip, 15 metre derinliğe yaptıkları dalışta Azerbaycan ve Türk bayrakları açtı.

Hafta sonu dalış için Bodrum'a giden Konyalı dalgıç grubu, suyun altında da kardeş ülke Azerbaycan'ı unutmadı. Dalgıçlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarını suyun 15 metre altında açarak destek oldu. Konya Dalış Merkezi eğitmeni Hakan Kaynaroğlu, "Konyalı dalgıçlar olarak milli ve manevi duygulara sahip çıkan ve önem veren bir ekibiz. Hafta sonu yaptığımız dalış da büyük anlam taşıdı. Kardeş ülke Azerbaycan şu an çok önemli bir mücadele içerisinde. Kendi topraklarını geri alması noktasında mücadele veriyor. Biz de Türk halkı olarak yanlarındayız. Dalgıçlar olarak da onlara destek olduğumuzu su altında da gösterdik. Bodrum'da yaptığımız dalışta suyun 15 metre altında Azerbaycan ve Türkiye bayrağı açtık. Buradan Ermenistan'a da bir mesaj verdik. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.