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Denizin 2 mil açığında insan kafatası bulundu

46 dakika önce

Denizin 2 mil açığında insan kafatası bulundu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Denizin 2 mil açığında insan kafatası bulundu

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval:

"Bizim için üzüntü verici ve şaşırtıcıydı"

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesi sınırlarında bulunan Aksu Çayı'nın yaklaşık 2 mil açığında yaklaşık 30 metre derinlikte AÜ Su Ürünleri Fakültesi ekiplerince her ay gerçekleştirilen deniz dibi trol örneklemesi çalışmasında, trol ağlarına insan kafatası takıldı. Kafatası incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, her ay yaptıkları dip trol örneklemeleri çalışması sırasında trol ağına takılan insan kafatasını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Deval, AÜ Su Ürünleri Fakültesinin her ay düzenli olarak su altı araştırma gemisi ile dip trol örneklemesi çalışmasını 13 Eylül tarihinde Aksu Çayı'nın açıklarında yaptıklarını belirtti. Saat 21.00'da yapılan trol örneklemesinde güverteye alınan ağ içinden insan kafatası çıktığını dile getiren Prof. Dr. Deval, "Bizim için üzüntü verici ve şaşırtıcıydı. Kıyıdan yaklaşık 2 mil açığında ve 30 metre derinliğinde bulundu. Olay adli olduğu için gemimiz karaya yanaşınca kafatasını Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik" dedi.

Denizin 2 mil açığında insan kafatası bulundu

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Cengiz, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
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