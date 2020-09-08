- Denizin bereketi tezgahlara yansıdı

Ordulu balıkçıların tezgahları balıkla şenlendi

Palamut tanesi 10 liradan satılırken, kalkan balığının kilosu ise 125 lira

ORDU - Denizlerde 1 Eylül tarihinden itibaren başlayan av sezonu bereketli geçerken, balıkçı tezgahlarında ise bolluk görünüyor.

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihi gecesi itibariyle sona erdi. Bu tarihte avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, yeni sezondan şuan için mutlu. Geçtiğimiz yıl palamut olmadığını tezgahlar bu yıl ise hem palamut hem de diğer balıklar ile donatılırken, fiyatların ise ilerleyen günlerde daha da düşmesi bekleniyor. Şuanda tezgahlarda küçük boy palamudun tanesi 10 liradan satılırken balıkçılar, müşteriler de fiyatlardan memnun olduklarını, herkesin mevsiminde balık tüketmesi gerektiğini ifade ediyor.

"Fiyatlar yüksek ama talep var"

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, balık fiyatlarına şuanda talebin güzel olduğunu belirterek, "Allah'a çok şükür şuan tezgahlar bol ve bereketli. İnşallah sonu da iyi olur, güzel başladık. Çeşit güzel, şuanda palamut balıklarının biraz daha irileşmesi lazım. Mezgit, istavrit, barbun, çinakop, sargan, kalkan, levrek, çupra, somon, palamut olmak üzere çok fazla çeşidimiz var. İnşallah sonu da iyi olur. Şuanda balıklar biraz pahalı ancak yine de talep var. İnşallah ucuzlayınca daha çok talep olacak" dedi.

En ucuz balık palamut, rekor kalkanda

Tezgahlardaki balık fiyatlarına da değinen Ceylan, "Mezgit 25-20, istavrit 25, barbun 30-60, çinakop 30-50, sargan 50, palamut tane 10-15, kefal 20, tirsi 20, levrek, çipura ve somon 45, kalkan balığının kilosu da 125-150 lira arasında değişiyor. İnşallah daha da ucuzlayacak. Şuan ucuz da değil, pahalı da değil ortada bir fiyat" diye konuştu.

Vatandaşlar sezonunda tüketilen balığın faydalarından bahsederek, insanların tavuk ve kırmızı ete göre daha çok deniz ürünleri yemeleri gerektiğini belirttiler. Fiyatların sezona göre normal olduğunu kaydeden vatandaşlar, ilerleyen günlerde balığın ucuzlamasını beklediklerini söylediler.