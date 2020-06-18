'Denizin Dibinde Hatçem' türküsünü oyun havasına çeviren fenomene Başkan'dan tepki - Son Dakika

'Denizin Dibinde Hatçem' türküsünü oyun havasına çeviren fenomene Başkan'dan tepki

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz:

"Popüler kültür uğruna bir türkü daha kaybediliyor"

BURDUR - Teke yöresinin ölümsüz eseri 'Hatçem' türküsünü orijinalinden uzaklaştırarak düzenleyen ve oyun havasına çeviren sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tepki gösterdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 'Denizin Dibinde Hatçem' Türküsü ilk önce orijinalini çaldırdıktan sonra basın açıklamasında bulundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "popüler kültür uğruna bir türkünün daha kaybedildiğini belirterek; "Sevgili Yasin ve arkadaşları çağrıma kulak verdi, bu türküyü biz aslına uygun olarak çalalım dediler. Bu türkü defalarca önemli halk müziği sanatçılarımız tarafından aslına uygun icra edilmiş olsa da bir kez daha söylenmesi ve çalınması gerekirdi. Popüler kültürün birçok kültürümüzün varlığını tükettiği son dönemde 'Hatçem' türküsünün de kurban edildiğini bir Burdurlu olarak görmeye yüreğimiz dayanmadı. Tepkimizi de bu şekilde koymaya çalıştık. Kültürel mirası sonraki nesillere aktarmak çok kıymetli ağıt havasında hazin bir aşk öyküsünün bir oyun havasına döndürülmesine bizim tepkimiz de bugün bu şekilde oldu. Tüm Burdur halkını Türk halk müziğine gönül vermiş tüm Türkiye halkının türkülerimize kültür ezgilerimize sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.