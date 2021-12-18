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Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti - Son Dakika

Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti

18.12.2021 11:15
Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti

Antalya denizinin derinliklerinde kaydedilen görüntüler, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından "Harika" diye karşılandı. Yaklaşık 1,5 metrelik 4 akya balığının saldırısına uğrayan tral sürüsü, daha büyük bir balık şekli alıp akyalara gözdağı verdi. Balıkların birlikte davrandığı bu anlar çok beğenildi.

Canlı çeşitliliği açısından zenginliğiyle kendisine hayran bırakan Akdeniz'de meydana gelen olay, izleyenleri büyüledi. Antalya'da avlanan akya balıklarından kendilerini korumaya çalışan tral sürüsünün, dev bir balık şekli alıp akyalara gözdağı vermesi sualtı kameralarına yansıdı. Görüntüleri öğrencileri ile birlikte kayda alan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bir taraf besin için uğraş, diğer tarafta da can pazarı vardı. Çok güzel bir manzaraydı" diye konuştu.

Denizin dibinde heyecanlandıran anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
Tral sürüsü, saldırıya karşı tek vücut halini aldı

15 METRE DALIŞ YAPTILAR

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu geçtiğimiz günlerde Kemer ilçesi açıklarında dalış organizasyonu yaptı. Organizasyona akademik danışman olarak çağırılan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencilerle birlikte 15 metre derinlikte dalış gerçekleştirdi. Bu sırada büyük akya balıklarının tral sürüsünü kovaladığını gören dalış topluluğu sualtı kamerasıyla kayda girmeye başladı. Yaklaşık 1,5 metrelik akya balıklarına yem olmamak için sürü halinde gezen tral balıkları, zaman zaman girdiği şekillerse dikkat çekti.

Denizin dibinde heyecanlandıran anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti

"ÇOK GÜZEL BİR MANZARAYDI"

Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tralların girdiği şeklin büyük bir balık şekli olduğunu kaydetti. Bu tür balıkların bir saldırı olduğunda sürüyü büyük bir cisim şekline dönüştürdüğünü aktaran Gökoğlu, "Kendilerine saldıran kuzuları korkutmak için daha büyük bir balık şeklini alıyorlar. Çok güzel bir manzaraydı. O kargaşa görüntüleri, balıkların bir dansı gibiydi. Zaman zaman akyalar sürünün arasına yakalamak için giriyor. Dağıtıyor ama yine aynı şekli alıyorlar. Bir taraf besin için uğraş, diğer tarafta da can pazarı olan bir görüntüydü" diye konuştu.

Denizin dibinde heyecanlandıran anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
Denizin dibinde heyecanlandıran anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Gökoğlu, Akdeniz, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti - Son Dakika


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