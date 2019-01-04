Denizin Dibinden Çıkartıldı: 100 Yıllık
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 tonluk çapa bulundu.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 tonluk çapa bulundu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, GESTAŞ Lapseki İskelesi'nde bulunan çapayı inceledi. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir
ile beraber GESTAŞ Lapseki İskelesine gelen Vali Orhan Tavlı, 100 yıllık olduğu tahmin edilen çapayla ilgili Lapseki İskele Sorumlusu Sadık Acar'dan bilgi aldı. 3. rampa eklenerek daha fonksiyonlu hale getirilen Lapseki İskele inşasında görev yapan, deniz dibinde hurda temizliği yapan dalgıçların deniz dibinde bulduğu çapa, zincirleriyle birlikte 3 ton ağırlığında. Lapseki İskelesi inşası esnasında deniz dibinden çıkarılan çapanın, gerekli incelemeler ve işlemlerinin ardından Lapseki İskele binası önünde sergilenmesi planlanıyor.
(Mustafa Uçmaz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:56 Kaynak: İHA
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