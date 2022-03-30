Denizin dibini çöplüğe çevirmişler: 400 kilogram çöp çıkartıldı - Son Dakika

Denizin dibini çöplüğe çevirmişler: 400 kilogram çöp çıkartıldı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde dalgıçların çıkarttığı çöpler bu kadarına da pes dedirtirken, toplamda 400 kilogram çöp çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla her hafta farklı bir koyda deniz dibi temizliği yapan Bodrum Belediyesi dalgıçları bu hafta Akyarlar koyunda denizin dibini temizledi. Araba lastiklerinden, pet şişelere, Okey ıstakasından, sandalye ve masaya kadar birçok atık malzeme deniz dibinden toplandı. 10 dalgıç tarafından temizlenen deniz dibinden çıkan çöpleri gören vatandaşlar ise bu kadarına pes dedirtti. Hacı Mahmut Tınas Tepe İlköğretim okulundan gelen öğrenciler ise kıyıda temizlik yaptı. Çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla kısa bir sunumda yapan Bodrum Belediyesi yetkilileri minik öğrencilere deniz dibinden çıkan çöpleri göstererek çevreyi temiz tutmalarını söylerdi. Deniz dibinden ve kıyıdan toplanan çöpler ayrıştırıldıktan sonra Katı atık toplama merkezine götürüldü. Deniz dibinden toplamda 400 kilogram çöp çıkarıldığı öğrenildi.