Son Dakika Haberleri: Denizin Dibini Pırıl Pırıl Ettiler

Denizin Dibini Pırıl Pırıl Ettiler

1 saat önce

Denizin dibini pırıl pırıl ettilerMUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Deniz Dibi Temizlik" etkinliği bu hafta Gündoğan ve Küçükbük mahallelerinde gerçekleşti.

Denizin dibini pırıl pırıl ettiler

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Deniz Dibi Temizlik" etkinliği bu hafta Gündoğan ve Küçükbük mahallelerinde gerçekleşti.
"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 2015 yılında başlayan deniz dibi temizlik etkinliği Gündoğan ve Küçükbük mahallelerinde yapıldı. Bodrum Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerden oluşan su altı dalış takımının çevre bilinci oluşturmak ve farkındalık oluşturmak için yaptıkları temizlik çalışmaları toplamda beşinci yılına girdi. Her hafta farklı bir koyda gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmalarının bu haftaki ayağına toplam 12 dalgıç katıldı.
Önce Küçükbük ve daha sonra Gündoğan sahilinde yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliğinde 23 kg, plastik, 65 kg, cam, 45 kg, metal, 114 kg, araç lastiği, 34 kg, da diğer atıklar olmak üzere toplam 281 kg atık çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan atıklar ayrıştırılması için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
Denizdibi temizlik etkinliğine katılan Nafiz Ilıcak İlkokulu ve Muharrem Eskiyapan Ortaokulu öğrencileri de plajda yaptıkları temizlik ile destek verdiler. Öğrencilere Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından, çıkarılan atıkların denizlerimize ve denizde yaşayan canlılara nasıl ve ne kadar sürede verdiği zararları hakkında bilgiler verildi.
Bodrum Belediyesi deniz dibi temizlik etkinliği 10 Nisan Çarşamba günü Gölköy Mahallesi'nde devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:06 Kaynak: İHA

Gündoğan, Bodrum, Yerel
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