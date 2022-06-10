Denizin ortasına bırakılan düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Denizin ortasına bırakılan düzensiz göçmenler kurtarıldı

10.06.2022 13:40
Denizin ortasına bırakılan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Hamdi Yörür-İHA)

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizin ortasına bırakılan düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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