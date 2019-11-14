Son Dakika Haberleri: Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı
Son Dakika Güncel Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika

Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı

6 saat önce

Marmara denizine tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı, System.String[]

Marmara denizine tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.


Yalova'nın Armutlu ilçesinden balıkçı teknesiyle Marmara denizine balık tutmak için açılan Erkan Hamamcı, kıyıdan 11 mil açıkta denizde fenalık geçirdi. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Balıkçı teknesinin bulunduğu alana hareket eden ekipler, kısa sürede fenalaşan Hamamcı'yı alarak Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. Burada daha önceden haber verilmesi üzerine hazır bekleyen 112 ekipleri hastaya müdahale ederek Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. - BURSA

Marmara, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:50:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]