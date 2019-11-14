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Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı

6 saat önce

Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardıBURSA - Marmara Denizi'ne tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı

BURSA - Marmara Denizi'ne tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinden balıkçı teknesiyle Marmara denizine balık tutmak için açılan Erkan Hamamcı, kıyıdan 11 mil açıkta denizde fenalık geçirdi. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Balıkçı teknesinin bulunduğu alana hareket eden ekipler, kısa sürede fenalaşan Hamamcı'yı alarak Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. Burada daha önceden haber verilmesi üzerine hazır bekleyen 112 ekipleri hastaya müdahale ederek Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı

Marmara Denizi, Marmara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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