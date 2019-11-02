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Son Dakika 3. Sayfa Denizin rengi değişti, vatandaşlar şaşırdı

Denizin rengi değişti, vatandaşlar şaşırdı

6 saat önce

Denizin rengi değişti, vatandaşlar şaşırdı İzmir'de patlayan su borusu cadde ve sokakları göle çevirdiİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında ana su borusunun patlaması nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, akan tonlarca su denizinde rengini değiştirdi.

Denizin rengi değişti, vatandaşlar şaşırdı

İzmir'de patlayan su borusu cadde ve sokakları göle çevirdi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında ana su borusunun patlaması nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, akan tonlarca su denizinde rengini değiştirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Barbaros Mahallesi Halil Rıfatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye ekipleri, cadde üzerinde yol yapım çalışması yapıyordu. Çalışmalar sırasında bir anda ana su borusu patladı. Ne olduğunu şaşıran ekipler, patlayan suya müdahale edemeyince cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sokakta büyük su birikintileri oluşurken, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar birikintiler nedeniyle evlerine giremedi.

Denizin rengi değişti

Ana su borusunun patlaması nedeniyle tonlarca su üç saat boyunca İzmir Körfezi'ne doğru aktı. Akan suların taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi değişti.

Bazı iş yerlerini su bastı

Öte yandan, sular nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar suları iş yerlerinden dakikalarca kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Olay olur olmaz bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, patlayan boruya müdahale etmeye çalıştı; ancak ilk başta başarılı olamadı. Ekipler saatler süren çalışmaların ardından suyu kesmeyi başardı.

Denizin rengi değişti, vatandaşlar şaşırdı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:52 Kaynak: İHA
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