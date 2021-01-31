Denizin rengini gören bir daha baktı - Son Dakika

İlçede etkili olan yağışlı havanın etkisini kaybetmesinin ardından Dünyaca ünlü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi'nde rüzgar etkili oldu. Rüzgar şiddetini artırınca denizin büyük bölümünün rengi turkuaza döndü. Oluşan eşsiz manzarayı görenleri kendine hayran bıraktı.

MUĞLA - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde etkili olan fırtınalı ve yağışlı havanın ardından dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajı'nda denizin rengi turkuaza dönüştü.

Denizin rengini gören bir daha baktı

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