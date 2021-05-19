Denizin üstünde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar - Son Dakika

Denizin üstünde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

19.05.2021 16:44
Denizin üstünde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi denize salan dalış okulu üyeleri, Kerpe sahilinde deniz üstünde açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi denize salan dalış okulu üyeleri, Kerpe sahilinde deniz üstünde açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kandıra'da denize açılan dalış kulübü üyelerince kutlandı. Kerpe sahilinde denize açılan Kerpe Denizyıldızları Dalış Okulu üyeleri, denizin üstünde açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi ile 19 Mayıs coşkusunu Karadeniz'in serin sularına taşıdı. Deniz yüzeyinde yaşanan coşkulu anlar drone ile görüntülendi.

Sedat Türkmen: "Atatürk posteri ve Türk bayrağını burada açmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz"

Tüm milli bayramlarda deniz üstünde bayrak açtıklarını ifade eden Kerpe Denizyıldızı Dalış Okulu Eğitmeni Sedat Türkmen, "Uzunca bir dönem evde kalmanın mecburiyetinden dolayı çok güzel bir günde sezon açılışımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açıkçası biz her fırsatta, her milli bayramlarımızda Atatürk posteri ve Türk bayrağını burada açmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene biraz cılız geçti pandemi dolayısı ile. Kimselere haber vermedik, kendi içimizde yaptık ama biz bunu 30 Ağustos'ta daha geniş kapsamlı yapıyoruz. Bu da bizde geleneksel bir hal aldı. Bize büyük bir mutluluk veriyor. İnsanlarla bunu paylaşmak çok güzel bir duygu. Türk bayrağı ve Atatürk'ü gören herkesin mutluluğunu paylaşıyoruz, onlar da bizimle paylaşıyor. Gurur bu bizim için. İnsanlar çok mutlu ama şimdi biz şöyle bir tepki alacağız aslında niye bize bunu haber vermediniz diyecekler bunu pandemiden dolayı yaptık. Kısıtlamanın kalktığı dönemlerde daha çok kitlelere ulaşmak bizim için büyük mutluluk olacak" dedi.

Ömer Mustafa Göbeloğlu: "19 Mayıs Bayramımız hepimiz için kutlu olsun"

Denizin ortasında Türk bayrağı açmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Denizyıldızı Dalış Okulu üyesi Ömer Mustafa Göbeloğlu ise, "Bugünün anlam ve önemi ile ilgili bir dalış gerçekleştirdik. 19 Mayıs Bayramımız hepimiz için kutlu olsun. Her sene 19 Mayıs denk geliyor; Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de. Bu sene buraya nasip oldu. Yasaklar nedeniyle gidemedik, farklı farklı planlar vardı. Çok mutluyuz, burada bayrak açtık, hep birlikte vakit geçirdik, paylaşımlar yaptık" diye konuştu.

Semranur Çatalbaş: "Üşüsek de bayrağı sonuna kadar açtık ve açmaya devam edeceğiz"

Yapılan kutlamanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Denizyıldızı Dalış Okulu üyesi Semranur Çatalbaş da, "Öncelikle böyle bir günde bayrak açtığımız için çok mutluyuz. Bu zor günler geçecek. Hepimizin sabır göstermesi gereken bir süreç, daha güzel günler inşallah daha yakınımızda. 14 derecelik bir suda üşüsek de bayrağı sonuna kadar açtık ve açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Denizin üstünde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar
Denizin üstünde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar
Denizin üstünde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar
Denizin üstünde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar
Denizin üstünde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı, Mayıs, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizin üstünde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar - Son Dakika Spor


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