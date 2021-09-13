Denizin üzerinde insan bedenine benzeyen cisim gördüler! Ekipler harekete geçti - Son Dakika

İnkumu sahilinde akşam saatlerinde vatandaşlar jandarmayı arayarak deniz üzerinde insan cesedine benzer bir cisim gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri) DEGAK-3 Dalgıç ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HERHANGİ BİR ŞEY BULUNAMADI

Dalgıçlar tarafından denizde arama çalışması yürütülerek, jandarma ekiplerince de kıyıda tarama faaliyeti yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu deniz içinde ve kıyıda herhangi bir cisme rastlanılmaması üzerine çalışmalara son verildi.