İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI - Son Dakika

İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI

08.05.2021 10:22

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, denizin yüzeyini kaplamaya başladı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, denizin yüzeyini kaplamaya başladı. Nüfus artışına bağlı olarak körfez kirliliğinin son yıllarda arttığını dile getiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, 3-4 yılda bir görülen bu tür olayların daha sık yaşanmaya başladığını söyledi.

İzmir Körfezi'nde yoğun olarak oluşan deniz marulları, su yüzeyinde yeşil bir alan oluşturdu. Karşıyaka'da deniz yüzeyinde oluşan deniz marulları vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Görüntü kirliliği oluştuğunu dile getiren vatandaşlar, kötü kokuya neden olduğunu söyledikleri deniz marullarının temizlenmesini istedi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu tür olayların yaşanmaması için belediyenin sıkı bir denetim ile bütün körfeze girişleri denetlemesi lazım. Bu durumu engellemek çok zor. Daha fazla önlem alınmalı. Arıtma tesislerimiz iyi çalışıyor ancak hala derelerden gelen atık su denize karışıyor. Bu kirlilik devam ettiği sürece İzmir Körfezi'nde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) patlamalarından ve kokudan hep rahatsız olacağız. Öte yandan deniz marullarının insan sağlığına bir zararı yok. Ortamdaki bütün oksijeni çektikleri için zararı direkt olarak denize oluyor" dedi.

İzmir'de nüfus artışına bağlı olarak kirliliğin arttığını dile getiren Yaşar, "Deniz marulları eskiden 2-3 yılda hatta 4-5 yılda bir görülürdü. Şu anda hem Nisan, Mayıs aylarında hem de Eylül ayında plankton patlaması nedeniyle bu tür manzaraların oluştuğunu görüyoruz. 1 litre deniz suyunda ortalama 1 milyon canlı var. Bu yıl çöl tozu geldi, üstüne sıcak başlayınca canlılar için verimli bir ortam oluştu. Canlı sayısı bir anda 2 milyona çıktı.Bu canlılar ortamdaki tüm oksijeni çektikten sonra ölüyor ve bu tür olaylara neden oluyor. Bu durum özellik son 20 yıldır çok sık yaşanmaya başladı. Arıtma tesislerimiz iyi çalışıyor ancak ne kadar iyi çalışırsa çalışsın yüzde 85, yüzde 90 oranında bir başarı söz konusu. İzmir'de yaşayan 4 milyon insan düşünürsek, 400 bin kişinin atığı direkt olarak denize karışıyor diyebiliriz. Nüfus arttıkça daha çok sorun yaşıyoruz" dedi.

Marmara denizinde özellikle balıkçıları zor duruma sokan müsinaj (Deniz salyası) olayının yeterli önlem alınmazsa İzmir'de de yaşanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Marmara'da yaşanan müsinaj olaylarının da sebebi budur. Marmara Denizi'nin de doğası zengin ve insan unsuru fazla. Çevreden gelen atıklarla müsinaj olayı devam ediyor. Balıkçıları da zorlamaya başladı. İzmir'de de böyle bir olayın yaşanma ihtimali var. Çok dikkatli olmamız lazım. Sıkı önlemler almak gerekiyor" dedi.

"DENİZ MARULLARI TEMİZLENMEDİĞİ ZAMAN KOKUYOR"

Karşıyaka'da 7 yıldır oturduğunu dile getiren Arda Utine (50) ise, "Deniz kirliliğinden şikayetçiyiz. İnsanların doğaya saygısı yok. Bunu anlamak mümkün değil. Bu gördüğünüz deniz marulları denizin kendini temizleme yöntemi, mevsimsel olduğunu düşünüyorum. Kirliliği dışa vuruyor. Burada bir akıntı yok, iç deniz olduğu için temizlenmediği zaman kokuyor. Yosunların temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Karşıyaka'da doğup büyüdüğünü dile getiren ve balıkçılık yapan Hüseyin Artagan (62), "Deniz marulu Ege'de olan bir yosun türü. Burası iç deniz olduğundan deniz marulları daha çok görülüyor. Bu genelde her sene oluyor. Deniz marulları suyun üzerine çıkıyor. Temizlenmesi gerekiyor. Yosunlar zamanla dibe çöküyor. Denizin dibine çöken yosunlar, belli bir süre sonra koku yapabiliyor, denizde bulanıklığa neden olabiliyor. Deniz marulları balıkçı teknelerine de zarar veriyor. Balıkçılar olarak bizi zorladığı zamanlar oluyor biz elbette denizin temiz olmasını isteriz. Yıllardır yaşanıyor" diye konuştu.

İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI
İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI

Doğan Yaşar, Karşıyaka, Marmara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı         
11:09
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada         
10:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı         
09:51
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 11:34:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR'DE KİRLİLİKLE BİRLİKTE DENİZİN YÜZEYİNİ 'DENİZ MARULU' KAPLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement