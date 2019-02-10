Denizkestanesi İçin Dalan Dalgıç Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda denizkestanesi çıkarmak için denize dalan dalgıç hayatını kaybetti.
Balıkesir
'in Marmara
ilçesine bağlı Avşa
Adası'nda denizkestanesi çıkarmak için denize dalan dalgıç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, denizkestanesi çıkarmak için denize dalan 42 yaşındaki Ümit Demirel, su altında hayatını kaybetti. Marmara Adası'nda bir arkadaşıyla birlikte botla Avşa Adası sahiline gelerek denizkestanesi avcılığı yapmak üzere dalgıç kıyafetiyle dalış yaptığı iddia edilen Demirel, suyun altındayken deniz yüzeyinde hava kabarcıklarının oluşmaması üzerine botta bekleyen arkadaşı tarafından hava kompresörü ile deniz dibinden çekilip baygın vaziyette bota alındı. Birlikte denize açıldığı arkadaşı tarafından kısa sürede Avşa Adası iskelesine getirilen Ümit Demirel, burada 112 Acil Servis
ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dalgıcın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Marmara Cumhuriyet Savcılığı
olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:24 Kaynak: İHA
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