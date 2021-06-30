Denizle ormanı birleştiren Sinop'un tabiat parkları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Sinop'ta denizle ormanı birleştiren, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yatırımlarla son yıllarda cazibe merkezi konumuna gelen tabiat parkları, doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Sinop'ta tabiat parkları, yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasından kaçarak serin ortamda doğayla iç içe olmak isteyenleri ağırlamaya başladı.

Ziyaretçilerine aynı anda hem denize girebilme hem de orman içinde piknik ve yürüyüş yapma imkanı sunan doğa harikası tabiat parkları, huzur ve sessizlik arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, AA muhabirine, Sinop'un ekoturizm açısından çok zengin bir kent olduğunu söyledi.

Akliman, Hamsilos, Erfelek Tatlıca Şelaleri ve Çatak Kanyonu gibi kentte çok sayıda tabiat parkı bulunduğuna işaret eden Süren, bu alanların özellikle yaz sezonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptığını anlattı.

Kent merkezine en yakın olan Akliman ve Hamsilos tabiat parklarına yoğun ilgi bulunduğunu vurgulayan Süren, şunları kaydetti:

"Akliman ve Hamsilos birer tabiat harikası. Vatandaşlarımız buralara yoğun ilgi gösteriyor. Hamsilos zaten ria tipi (denizin dolgularının akarsunun ağzını doldurması ya da akarsuyun başka nedenlerle kuruması halinde ortaya çıkan kıyı türü) kıyı oluşumu ile Türkiye'de tek. O nedenle de çok ziyaretçi çekiyor. Milli parkların da orada çevre düzenlemesi oldu. Ziyaret edilebilir bir duruma geldi. Bu yaz sezonunda tabiat parklarımıza büyük bir ziyaretçi akını bekliyoruz."

Hamsilos Tabiat Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlardan Kerem Gökkaya da gördükleri manzara karşısında çok etkilendiklerini dile getirdi.

Yeşil ve mavinin tadını aynı anda çıkarma fırsatı bulduklarının altını çizen Gökkaya, "Çok güzel ve eşsiz bir yer. Denizi muhteşem. Piknik, hatta tekne turu da yapmak gibi imkanlar var. Biz de fırsat buldukça buraya gelmeye çalışıyoruz." dedi.

Hamdi Aktaş ise Sinop'un tabiat parklarına hayran kaldıklarını belirterek, "Parklarda ailelerimizle güzel vakit geçirme fırsatı bulduk. Mangalımızı yakıyor, pikniğimizi yapıyoruz. Çocuklarımız rahat şekilde oyun oynuyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer bence. Sinop, Karadeniz tam bir doğa harikası." ifadesini kullandı.