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Denizler'de av yasağı kalkmasına sayılı günler kala kıyılarda palamut ve hamsi bolluğu - Son Dakika

Denizler'de av yasağı kalkmasına sayılı günler kala kıyılarda palamut ve hamsi bolluğu

27.08.2021 12:21
Denizler'de av yasağı kalkmasına sayılı günler kala kıyılarda palamut ve hamsi bolluğu, System.String[]

Açık denizlerde avlanma yasağının bitmesine sayılı günler kala ön araştırma yapan balıkçılar kıyılarda hamsi ve palamut bolluğuna rastlarken Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Balıkçı camiası zaten 6 buçuk aydır bu günü bekliyor" dedi.

Açık denizlerde avlanma yasağının bitmesine sayılı günler kala ön araştırma yapan balıkçılar kıyılarda hamsi ve palamut bolluğuna rastlarken Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Balıkçı camiası zaten 6 buçuk aydır bu günü bekliyor" dedi.

Denizlerde bu yıl aralıklarla 6 ayı aşkın süredir devam eden avlanma yasağının kalkmasına sayılı günlere kala kıyı kesimlerde yapılan araştırmalarda palamut ve hamsi bolluğu görülmesi balıkçıların şimdiden yüzünü güldürdü. Her bölgede özellikle palamut ve hamsi sürülerinin gözükmesi balık severleri de heyecanlandırdı. Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, yeni sezona hazır olduklarını ifade etti.

Balcı, bir ay önce palamut boylarının ufak ve hafif olduğunu ancak şimdi ise yaklaşık 300 gram kadar ağırlıklarının geldiğini belirterek, " Palamut ağırlıkları ayın birinden sonra yarım kiloya çıkacak. Daha sonra büyümesi biraz daha yavaşlayacaktır yavaş yavaş büyüyecektir. Civciv yumurtadan 50 gram çıkıyor bir buçuk ay sonra 700 grama çıkıyor. Daha sonra tavuk olmaya başlayınca yavaş yavaş büyüyor. Palamut'ta kısa zamanda yarım kiloya ulaşıyor. Palamutta aynen böyledir. Tüm cins balıkları bol bol göreceğiz bu sezon. Palamut'un anlamı göç balığıdır. 2 ay buradadır 2 ay sonra da yavaş yavaş Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'nde okyanuslara açılacaktır" dedi.

"Balıkçı camiası zaten 6 buçuk aydır bu günü bekliyor"

Balcı, avlanma sezonunun geç açılacağı spekülasyonları ile ilgili de konuşarak, "Balık o kadar büyük ki bu duruma engel olmamak lazım. Balık yavruları annesinden doğar ve bir zamanı vardır. Tutarsanız tutarsınız tutmazsanız da yok olur gider. 2 ay önce Palamut'u hiç kimse göremiyordu denizlerde derin sulardadır. 2 ay sonra Palamut yol almaya başlar. 2 ay sonra kaybolur gider sularımızdan. Eğer tutarsanız tutarsınız tutmazsanız komşu ülke sularına gider. Sezonun açılması lazım zaten balıkçı camiası 4 buçuk ay yasak görüyordu. Bir de bu sene müsilaj sorunu nedeniyle erken kapanma oldu. Balıkçı camiası zaten 6 buçuk aydır bu günü bekliyor. Onları mevzu etmek bile yanlış olur hata olur. Palamut 10 gramdır terazi bile tartmıyordu bugün 230 grama ulaştı. Uzmanlarımız senelerin araştırması sonucunda Nisan 15'ten 9'uncu ayın 1'ine kadar balıkların yumurtlama döneminde avlanma yasağını uygun görmüştür. Bunlar kendiliğinden konulan yasaklar değildir" diye konuştu.

Balıkların yumurtalama sayılarına da dikkat çeken Balcı, "Bir lüfer 1 milyon adet yumurta yapar. Bir palamut 1 milyon adet yumurta yapar. Bir bölümü denizdeki balıkları besler bir bölümü de karadaki insanları besler. Allah'a şükürler olsun o kadar belirgin ki 2 ay önce denizde palamut bulamazdık özellikle arardık bulamazdık. Yeni doğmuş oldukları için 1 ay önce 10 gramdı 1 ay sonra 230 grama ulaştı. Bu balıklarda denizdeki bir büyük olanları besler. Büyük balık küçük balığı besler karada da insanları besler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Denizler'de av yasağı kalkmasına sayılı günler kala kıyılarda palamut ve hamsi bolluğu
Denizler'de av yasağı kalkmasına sayılı günler kala kıyılarda palamut ve hamsi bolluğu
Denizler'de av yasağı kalkmasına sayılı günler kala kıyılarda palamut ve hamsi bolluğu

Kenan Balcı, Beylikdüzü, Türkiye, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizler'de av yasağı kalkmasına sayılı günler kala kıyılarda palamut ve hamsi bolluğu - Son Dakika


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