AV YASAĞININ KALKMASI TEZGAHLARA YANSIDI - Son Dakika
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AV YASAĞININ KALKMASI TEZGAHLARA YANSIDI

02.09.2022 13:51

DENİZLERDE 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla yeni sezon başladı.

DENİZLERDE 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasıyla yeni sezon başladı. İzmir'de önceki gece 'vira bismillah' diyen balıkçıların açılmasının ardından balık tezgahlarında fiyatlar, yarı yarıya düştü.

Avlanma yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'nin güneyi ve Kuzey Ege'de 1 Eylül'de balıkçılar, ağlarını suya bıraktı. İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'ndaki balık tezgahlarında bolluk başladı. Fiyatların da düşmeye başlamasıyla balık satışları arttı. Havra Sokağı'nda balık satan Serkan Çömlek, satışların daha da iyi olmasını beklediklerini belirterek, "Eylül 1 itibarıyla yasak kalktı. Tezgahlarımız balık dolu. Bereketli başladık. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Sardalya 80 ile 100 lira arasındaydı 35 liraya düştü. Palamut sevilen bir balığımız. Karadeniz'den geldiği için tanesi 50 liradan satışa sunuldu" dedi.

'DENİZ BALIKLARI ÇOK DEĞERLİ'Fiyatların daha da düşmesini beklemediklerini anlatan Çömlek, "Deniz balıkları zaten çok değerli. Bugün 35 liraya başka bir yemek yiyemezsiniz. Sardalya, hamsi bu fiyatlarda satılıyor. Mazot fiyatı ve diğer maliyetler nedeniyle fiyatlar daha da düşmez. Sardalya 80-100 liraya kadar çıktı hatta tezgahlara koyamadık. Karaburun sardalyasını satamadık ama şimdi 1,5 kilosu 50 lira ve 4-5 kişilik bir aileyi doyurur. Bol bereket bekliyoruz. Vatandaşlarımıza bol bol balık yemelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. 'FİYATLAR DAHA DA DÜŞER'İzzettin Yedikardeş de sezonun açılmasının yüzleri güldürdüğünü dile getirdi. Müşterilerin daha ucuz balık yemeye başlayacağını kaydeden Yedikardeş, "Bunlar, balık yenilebilecek fiyatlar. Barbun 70 lira, tavuk balığı da 50 ile 70 lira arasında seyrediyor. Bize göre çok ucuz. Yaz aylarında kıyı balıkçılığı yapılıyordu. Az balık geldiği için fiyatlar daha yüksekti. 15 Eylül'den sonra Akdeniz'de de av yasağı kalkacak. Fiyatlar daha da düşer" dedi.Haftada 1 gün balık yediklerini belirten emekli Ali Çelik ise "Av yasağı yeni bittiği için fiyatlar tam istediğimiz gibi değil. 35 lira bile yüksek geliyor. 15-20 liraya düşmesini bekliyoruz. Düşerse çok mutlu oluruz. Balık çok sağlıklı bir gıda. Herkesin, özellikle çocukların tüketmesini öneririm. Genelde hamsi alıyorum. Tavuk balığı, levrek, çupra da seviyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Kuzey Ege, Eylül, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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