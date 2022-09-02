AV YASAĞININ KALKMASI TEZGAHLARA YANSIDI

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DENİZLERDE 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasıyla yeni sezon başladı. İzmir'de önceki gece 'vira bismillah' diyen balıkçıların açılmasının ardından balık tezgahlarında fiyatlar, yarı yarıya düştü.

Avlanma yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'nin güneyi ve Kuzey Ege'de 1 Eylül'de balıkçılar, ağlarını suya bıraktı. İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'ndaki balık tezgahlarında bolluk başladı. Fiyatların da düşmeye başlamasıyla balık satışları arttı. Havra Sokağı'nda balık satan Serkan Çömlek, satışların daha da iyi olmasını beklediklerini belirterek, "Eylül 1 itibarıyla yasak kalktı. Tezgahlarımız balık dolu. Bereketli başladık. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Sardalya 80 ile 100 lira arasındaydı 35 liraya düştü. Palamut sevilen bir balığımız. Karadeniz'den geldiği için tanesi 50 liradan satışa sunuldu" dedi.