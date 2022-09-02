KARADENİZ'DE İSTAVRİT BOLLUĞU, FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

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DENİZLERDE 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de, 'Vira bismillah' diyen ve denize açılan balıkçıların ağları ilk günden istavrit ile doldu. 120 liraya satılan istavritin kilosu da 50 liraya geriledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. İlk gün ağları istavrit ile dolan balıkçıların yüzü güldü. Sezon öncesi 120 liraya satılan istavritin kilosu da 50 liraya geriledi. Tezgahlarda yer alan, çupra 130 lira, somon 100 lira, alabalık 70, barbon 50 lira, izmarit, 40 lira, levrek ise 150 liraya satılıyor.

'İSTAVRİT 50 LİRAYA GERİLEDİ'

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu fiyatların uygun olduğunu belirterek, 'Ne umduk ne bulduk dersek yine bu sezonda umudumuz var. Deniz bize ne getirir bilinmez ama biraz da olsa tezgahlarda hareketlilik oldu. Yine sezona istavritle başladık. Sezon açılmadan önce fiyatı 120 liraya kadar çıkan istavrit sezonun açılması ile birlikte 50 liraya kadar düştü. Umarım bu sezon bol ve bereketli geçer. Fiyatlar uygun. Şu anda zaten 50 liraya tost, hamburger bile yenmiyor. Bir kilo istavrit 50 lira. Bence makul diye konuştu.

'HAVALARIN SOĞURSA ÇEŞİTLER ARTAR'

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise havaların soğuması ile birlikte çeşitliliğin artacağını ve fiyatların daha da düşeceğini söyleyerek, 'Geçen sene istavritle başladık sezona hatta istavritle bitirdik sezonu. İstavrit tezgahtan hiç gitmedi. Bu sezondan umutluyuz. Av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda biraz çeşitlilik oldu. Havaların soğumasını ve çeşitlerin artmasını bekliyoruz. Umarım umduğumuz gibi bereketli geçer sezon şeklinde konuştu.