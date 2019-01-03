Denizlerde 26 Bin Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI (2018) OCAK 1.640 ŞUBAT 1.363 MART 1.849 NİSAN 2.534 MAYIS 3.398 HAZİRAN 1.925 TEMMUZ 2.433 AĞUSTOS 1.523 EYLÜL 3.019 EKİM 3.227 KASIM 1.187 ARALIK 2.580 TOPLAM 26.678

RAMAZAN ERCAN - Türkiye'den yasa dışı şekilde Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018'de 26 bin 678 oldu.Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de geride kalan yılda, 96 düzensiz göçmen boğularak ya da hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi, yasa dışı göçü organize ettikleri iddiasıyla 87 organizatör gözaltına alındı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, daha iyi bir yaşam ümidiyle Avrupa'ya gitmek için "umuda yolculuğa" çıkan düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişimleri sürüyor.Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları denizler, emniyet ve jandarma birimleri ise karada yasa dışı göçle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2018'de Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de 26 bin 678 düzensiz göçmeni yakaladı. Denizlerde 2017'de 21 bin 937 kişi yakalanırken, 2018'de bu sayı önceki yıla göre yüzde 21,6 artış gösterdi.Hayatını kaybedenlerin sayısı arttıEge Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'de bir önceki yıla göre artış gösteren düzensiz göç, beraberinde ölümleri de getirdi.Bindikleri deniz araçlarının batması veya alabora olması sonucu 2017'de boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 56 iken bu sayı 2018'de 96'ya yükseldi.Düzensiz göçü organize ettikleri iddiasıyla 87 organizatör gözaltına alındı.Denizlerdeki göçün yüzde 95'i Ege'deBu arada, düzensiz göçün büyük kısmı Yunanistan'a yakınlığı nedeniyle Ege Denizi üzerinden gerçekleşti. 2018 yılında yakalanan göçmenlerin yüzde 95'ine denk gelen 25 bin 398'i Ege Denizi'nde yakalandı.Denizlerde 96 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Bunlardan 65'inin ölümü Ege Denizi'nde gerçekleşti.Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 2018'de yakalanan düzensiz göçmen sayılarının aylara göre dağılımı şöyle: