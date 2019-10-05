Son Dakika Haberleri: Denizlerde 9 ayda 38 bin düzensiz göçmen yakalandı
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Denizlerde 9 ayda 38 bin düzensiz göçmen yakalandı

6 dakika önce

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bu yılın 9 ayında denizlerde yürütülen çalışmalarda 38 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı, 56 organizatör gözaltına alındı.

Denizlerde 9 ayda 38 bin düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bu yılın 9 ayında denizlerde yürütülen çalışmalarda 38 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı, 56 organizatör gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluğundaki tüm denizlerde 1 Ocak-30 Eylül'de bin 115 düzensiz göç olayı meydana geldi. Bu süreçte kayıtlara geçen düzensiz göç olayları, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı.

En çok düzensiz göçün yaşandığı ay 324 olayla eylül oldu. Eylül ayını ağustos ve temmuz takip etti.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış

Denizlerdeki düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göç olaylarına müdahale etti.

Sahil güvenlik birimlerinin denizlerde yaptığı çalışmalarda 38 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu dönemde yakalanan düzensiz göçmen sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat arttı.

30 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

En çok düzensiz göçmen, eylül, ağustos ve temmuz aylarında yakalandı.

Bu yılın 9 ayında düzensiz göçmenlerden 30'u denizlerde boğularak hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, 1 Ocak-30 Eylül'de denizlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda 56 organizatör gözaltına alındı.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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