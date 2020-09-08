Denizlerde av sezonu açıldı, Karadeniz'de balık halinde yoğunluk oluştu - Son Dakika

SAMSUN'da denizlerde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balık halinde de yoğunluk yaşanıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen mezat ile tonlarca balık satışa çıkarılıp, alıcılarıyla buluşuyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte Karadenizli balıkçıların ağları balıklarla dolarken, tutulan balıkların satışı ile ilgili de yoğunluk yaşanıyor. Karadeniz'de teknelerin dönüşüyle birlikte Samsun Balık Hali'nde de sabahın erken saatlerinde hareketlilik yaşanıyor. Kasalarla hale alınan balıklar, mezat usulü satışa çıkarılıp, balıkçı esnafının beğenisine sunuluyor. Esnaf tarafından alınan balıklar, başta Karadeniz Bölgesi'ndeki iller olmak üzere, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Çorum, Sivas, Amasya gibi kentlere de gönderiliyor.