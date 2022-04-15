Denizlerde av yasağı başladı - Son Dakika

Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun bugün itibariyle sona erdiği bildirildi.

Rize Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm denizlerde 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığının yasaklandığı belirtildi.

Yasadışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimlerin su ürünleri mühendisleri tarafından yapıldığı vurgulanan açıklamada, Rize'de av sezonunda kaçak avcılıkla yakalanan 4 bin kilogram istavrit ile 25 bin kilogram hamsiye el konulduğu, 11 iş yerine de 51 bin 822 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.