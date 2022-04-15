Denizlerde av yasağı başladı - Son Dakika
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Denizlerde av yasağı başladı

15.04.2022 16:41
Denizlerde av yasağı başladı

Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun bugün itibariyle sona erdiği bildirildi.

Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun bugün itibariyle sona erdiği bildirildi.

Rize Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm denizlerde 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığının yasaklandığı belirtildi.

Yasadışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimlerin su ürünleri mühendisleri tarafından yapıldığı vurgulanan açıklamada, Rize'de av sezonunda kaçak avcılıkla yakalanan 4 bin kilogram istavrit ile 25 bin kilogram hamsiye el konulduğu, 11 iş yerine de 51 bin 822 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

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Tarım, Eylül, Rize, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizlerde av yasağı başladı - Son Dakika


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