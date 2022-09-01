Tuzla'da balıkçılar Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşliğinde ilk ağlarını denize bıraktı - Son Dakika
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Tuzla'da balıkçılar Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşliğinde ilk ağlarını denize bıraktı

01.09.2022 13:26
Tuzla'da balıkçılar Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşliğinde ilk ağlarını denize bıraktı

Denizlerde av yasağının sona ermesi üzerine İstanbul Tuzla'daki balıkçılar, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşliğinde sezonu açarak ilk ağlarını denize bıraktı.

Denizlerde av yasağının sona ermesi üzerine İstanbul Tuzla'daki balıkçılar, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşliğinde sezonu açarak ilk ağlarını denize bıraktı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlamasının ardından Tuzla'daki balıkçılar, gemileriyle ilk balıklarını tutmak üzere denize açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı da sosyal medya fenomenleri Ömer Başdoğan, Mustafa Akan ve Reşat Hacıahmetoğlu eşliğinde balıkçılara katılarak "vira bismillah" dedi.

Yazıcı, "Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum." sözleriyle ilk ağı denize bıraktı. Ağlara takılan ilk balıklar ise palamut oldu. Gece boyunca denizde kalan balıkçılar, tuttukları palamudu pişirerek yedi.

Burada konuşan Şadi Yazıcı, balıkçılara hayırlı ve bol kazançlar diledi. Balık sezonunun açılışının kendileri ve balıkçılar için bir bayram gibi olduğunu belirten Yazıcı, "Tuzla, İstanbul'un doğu yakasıdır ama mazisinde balıkçılık olan, bin yıllık bir geleneği olan, yaşam tarzı hem de ekonomik katma değer olarak kazancını insanların sağladığı bir balıkçı kasabasıdır. Biz de modern Tuzla'yı inşa ederken, marinamızı yaparken de en modern balıkçı barınağını yaptık. Şu anda balıkçılarımız bu modern balıkçı barınağından faydalanıyorlar. Tuzla'mızın geçmişten gelen bu geleneğini devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, denizlerdeki ekolojik dengeyi korumanın, bireysel ve toplumsal olarak herkesin görevi olduğunun altını çizerek, atıkların, özellikle de plastiklerin denize atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Yazıcı ile ilk ağı denize bırakan sosyal medya fenomeni Mustafa Akan, "İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım. Daha önceleri olta ile tecrübelerim oldu ama profesyonel anlamda ilk defa av sezonunu açma fırsatı buldum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tuzla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da balıkçılar Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşliğinde ilk ağlarını denize bıraktı - Son Dakika

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