Av yasağı sona erdi, balıkçılar törenle açık denize uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Av yasağı sona erdi, balıkçılar törenle açık denize uğurlandı

01.09.2022 09:08
Av yasağı sona erdi, balıkçılar törenle açık denize uğurlandı

Denizlerde büyük balıkçı tekneleri için uygulanan av yasağı sona erdi.

Denizlerde büyük balıkçı tekneleri için uygulanan av yasağı sona erdi. Balıkçılar 1 Eylül gecesi itibarıyla sabırsızlıkla beklediği açık denizlere doğru hareket etti.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona erdi. Av yasağının kalkması balıkçılıkta önemli limanlardan biri olan Sinop'ta düzenlenen törenle kutlandı, ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar Karadeniz'e dualarla uğurlandı. Sinop iskelesine sıralanan balıkçı teknelerinde tayfa uzun bekleyişin ardından heyecan ve mutlulukla denize açıldı.

Düzenlenen törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkçı Salih Üçüncüoğlu, "Bu gece nasipse açılacağız, av yasağı kalkıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de heyecanlıyız. Allah nasip ederse iyi bir sezon olmasını diliyoruz, güzel sezonlar diliyoruz" diye konuştu.

Özledikleri denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren balıkçı Mehmet Altun, "İllaki her şeyin bir heyecanı var. Uzun bir süre bekledik, inşallah güzel bir sezon olmasını diliyoruz balıkçılar için. Zor bir zanaat ama yapmak zorundayız. Şu an için Sinop açıklarındayız, ama Zonguldak ile Artvin arasındayız. Artık duruma göre değişik yerlere gideceğiz, Rusya tarafına doğru gideceğiz bu sene" ifadelerini kullandı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Balıkçılık zor zanaattır. Balıkçılık sevmeden, özveri göstermeden yapılacak bir iş değildir. O anlamda tüm balıkçıları gösterdikleri özveriden dolayı kutluyorum. Umuyorum ki bundan sonra bugüne kadar yaşadıkları sıkınıtları bundan sonra yaşamazlar. Umuyorum ki balık ülkemizde pazarda hak ettiği yeri bulur, katma değeri yüksek bir ürüne çevrilerek bizim için bir emtiaya dönüşür" şeklinde konuştu.

Vali Erol Karaömeroğlu, "Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü kontrol ve denetimlerimiz bu av sezonu boyunca da kesintisiz olarak devam edecektir. Konuya ilişkin valiliğimiz koordinasyonunda ilgili tüm kurumlar üzerlerine düşen görevi en seri ve etkin şekilde yerine getirmektedir. Bu tedbirden daha önemli olan; balıkçılarımızın bilinçlendirilmeleri ve konuya yaklaşımlarıdır. Balıkçılarımızın bu hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Balıkçılığı sürdürebilir bir biçimde yürütmemiz gerekmektedir. 2022-2023 su ürünleri avcılık sezonunun balıkçılarımız için bol kazançlı bir sezon geçirmesini, İlimiz, Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

(Berkan Şen - Osman Aksu/İHA)

YORUMLAR
500
Doğal gaz ve elektriğe yüzde 20 zam Doğal gaz ve elektriğe yüzde 20 zam Japonya yeni yolcu giriş baremini 50 bine yükseltiyor Japonya yeni yolcu giriş baremini 50 bine yükseltiyor
Kaynak: İHA

Eylül, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Av yasağı sona erdi, balıkçılar törenle açık denize uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:52 Beşiktaş, aradığı stoperi Finlandiya'da buldu! 28 yaşındaki Paulo Ricardo ile her konuda anlaşıldı
08:44 Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi
08:33 42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu
08:02 Konut sıkıntısını Demokrat Parti lideri Uysal'ı da vurdu! Afgan ev sahibinin sözleri sonrası evinden taşınmak zorunda kaldı
07:47 Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek!
07:59 Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi
08:11 Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
04:20 Yasak aşk yaşayan çiftin tartışması kanlı bitti! Evli kadın, ilişkisi olduğu adamı bıçaklayarak öldürdü
08:32 Çocuklarını görmek istedi! Eski eşi satırla kovalayıp tehditler savurdu
08:54 Feci kaza kamerada! Torununun kavgasına bakarken motosiklet çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 09:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: Av yasağı sona erdi, balıkçılar törenle açık denize uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement