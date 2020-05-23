Denizlerde fırtına bekleniyor - Son Dakika

Anamur arasında, denizlerde hızı 75 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Meteoroloji verilene göre Muğla'nın Bodrum ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bodrum- Anamur arasında rüzgarın bugün akşam saatleri 24 Mayıs Pazar sabah saatleri arasında kuzey-kuzeybatı yönlerden 60-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."