Son Dakika Haberleri: Denizlerde Fırtına Uyarısı

Denizlerde Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Akdeniz, Ege ve Marmara denizleriyle Doğu ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

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Akdeniz, Ege ve Marmara denizleriyle Doğu ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın gece ile perşembe sabah saatleri arasında, batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren güney yönlerden fırtına, Orta ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, zaman zaman tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara Denizi'nde rüzgarın, perşembe günü ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege Denizi, Marmara ve Batı Karadeniz'de beklenen fırtınanın, cuma sabahı ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Söz konusu bölgelerde, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:09 Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz, Güncel
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