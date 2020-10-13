Denizlerde "Kanuni dönemi" başlıyor - Son Dakika

Denizlerde "Kanuni dönemi" başlıyor

13.10.2020 18:27
Denizlerde

Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için Mersin'den yola çıktı.

Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için Mersin'den yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren Kanuni'nin, Silifke ilçesinde Taşucu Limanı'ndaki bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemi, İncekum mevkisindeki NATO limanından Taşucu açıklarına doğru hareket etti.

Kanuni, "demir aldıktan" sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'nda bulunan Yavuz sondaj gemisini de selamladı. İki sondaj gemisinin yan yana gelmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

Gemi, Karadeniz'deki sondaj görevi öncesi boğaz geçişi yapacak.

Taşucu Limanı, Haydarpaşa, Mersin, Taşucu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizlerde 'Kanuni dönemi' başlıyor - Son Dakika

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