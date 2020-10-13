Denizlerde 'Kanuni Dönemi' başlıyor (2) - Son Dakika

İSTANBUL YOLCULUĞU BAŞLADI

Kanuni'nin İstanbul Haydarpaşa yolculuğu saat 17.00 sıralarında başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ait bir helikopterin alçak uçuşu ile selamlanan Kanuni, limandan ayrılarak bir diğer sondaj gemisi Yavuz'un yanında bir süre bekledikten sonra saatler 18.00'i gösterdiğinde ayrılış manevrası yapıp rotasını İstanbul'a çevirdi. Bu ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar da ellerindeki bayraklarla Kanuni'yi selamladı.

KANUNİ İÇİN 600 KİLOMETRE Türkiye 'nin 3'üncü sondaj gemisi olan Kanuni'yi görmek için Antalya 'dan Silifke 'ye gelen Kadir Suyol, "Bunu grebilmek için Antalya Finike 'den 600 kilometre geldim. Allah devletimize ve milletimizi zeval vermesin" dedi.Tatil için Mersin 'e gelip geminin manevrasını izleyen gurbetçi bir vatandaş ise, "Cumhurbaşkanımıza bu duyguları yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Gurbetten geliyoruz. Türkiye'nin her yaptığı bizim için onur vericidir" diye konuştu.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de geminin fotoğraflarını, 'Kanuni sondaj gemimiz Mersin Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak' notu ile paylaştı.