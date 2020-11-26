Denizlerde kofana balığı bereketi: Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü - Son Dakika

Denizlerde kofana balığı bereketi: Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü

İSTANBUL - Türkiye denizlerinde son 10 yıldır çok nadir yakalanabilen Kofana, bu yıl ağlara en çok takılan balıklardan olarak balıkçıların yüzünü güldürdü. Fiyatı 200 lira civarında olan Kofana'da yaşanan bolluk sonrası fiyatlar 80 liraya düştü.

Türkiye'de son 10 yıldır nadir yakalanan Kofona balığı bereketi yaşanıyor. Kilosu 200 TL civarında satılan Kofona şimdi 80 TL'den alıcısını bekliyor. Uzun süredir Kofona'ya hasret kalan vatandaşlar ise balıkçılara uğrayıp hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ünlü Balıkçı Kenan Balcı ise yaşanan bolluktan mutlu olduğunu belirterek, "On senedir yoktu. Lüferin büyüğüdür. Sarıkanat'ın dedesidir. 200 lira olan kilo fiyatının yaşanan bollukla beraber 80 liraya kadar indi. Balığın ortalama boyu 70 cm, ağırlığının ise 8 kilo. Vatandaşlar uzun süre görmediği Kofana için sık sık ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyledi.