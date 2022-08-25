Balıkçıların beklentisi: Palamut bol olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkçıların beklentisi: Palamut bol olacak

25.08.2022 11:04
Balıkçıların beklentisi: Palamut bol olacak

Denizlerdeki av yasağı nedeniyle teknelerini bir süredir kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, 1 Eylül'e sayılı günler kala devam ediyor.

Denizlerdeki av yasağı nedeniyle teknelerini bir süredir kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, 1 Eylül'e sayılı günler kala devam ediyor.

Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki Büyük Liman'da balıkçılar, bir önceki sezon yıpranan ağlarını tamir ediyor, ilmek ilmek örerek yeniliyor.

Ağustos sıcağının etkisi altında çalışmalarını sürdüren balıkçılar, yeni sezonu umutla bekliyor.

Kolcular gemisinin kaptanı Mustafa Kolcu, sezon için son hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, "Bu sene inşallah güzel olacak. Vatandaşımız bol bol palamut, çinekop yiyecek. Hamsinin ne kadar olacağını bilmiyoruz ama bayağı bir hamsi Karadeniz'e göç etti. Bu sene bütün balıklar denizlerde mevcut. Halkımız bol bol balık yiyecek." dedi.

"Her balığa kota gelmeli"

Balıkçılar olarak, taban ve tavan fiyata tabi olmasını istediklerini belirten Kolcu, şunları kaydetti:

"Orkinosta nasıl yapıldıysa bunu hamside... Motorların büyüklüğüne, makine gücüne göre ayarlanıyor. Hamsi ve istavrit kotalarının ona göre dağıtılması gerekiyor. Bitirmeyelim bu işi. Hamsi olsam birinin ağzında olmak varken neden gidip yem olayım? Bu çok farklı bir konu. Devletimizden balığa kota getirmesini istiyoruz. Her balığa gelmeli. Bizim öz balıklarımız var. Sardalya, istavrit, çinekop ve hamsi, bunlar bizim öz balıklarımız. Biz denize bir şey ekmiyoruz. Cenabı Allah denize veriyor biz de tutuyoruz. Biraz pahalı diyorlar ama biz buradan hale veriyoruz, sonrası bizden çıkıyor."

Aynı zamanda kaptanlık yapan, Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Yalçın ise hazırlıkların son safhada olduğunu anlatarak, "Beklentimiz iyi olması yönünde. Palamudu bol bekliyoruz ama takdir Allah'ın. Mazot fiyatları biraz yüksek. Hükümetimizden bize bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. En azından balıkçılar için KDV'yi indirmelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesi ağlarını onaran Enes Güzel, "Allah nasip ederse 1 Eylül'de vira bismillah diyeceğiz. İnşallah hayırlı bir sezon bekliyoruz. Yasakların başladığı günden bugüne yavaş yavaş hazırlıklarımızı tamamladık. İyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Numuneler şimdilik iyi görünüyor. Önce Mevla havaları bağışlasın. Denizde havalar güzel olursa denizcilerimiz de avlarını yaparlar." diye konuştu.

Ağ onaran denizcilerden Fazıl Gerçek de uzun süre denizlere açıldığını belirterek, yaşı gereği artık ağları onardığını söyledi.

Üç aydan uzun süredir ağları onarmaya çalıştıklarını dile getiren Gerçek, "Rıhtımlarda ekmek paramız için uğraşıyoruz. Onlar denizden tutacak, biz de ağları burada onaracağız." dedi.

YORUMLAR
500
Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini 15 Eylül'e hazırlıyor Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini 15 Eylül'e hazırlıyor Safranbolu Belediyesi'nin 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin' Yarışması İçin Başvurular Yarın Sona Eriyor Safranbolu Belediyesi'nin 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin' Yarışması İçin Başvurular Yarın Sona Eriyor İstanbul Rooftop Festival İçin Geri Sayım Başladı İstanbul Rooftop Festival İçin Geri Sayım Başladı
Kaynak: AA

Karadeniz, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçıların beklentisi: Palamut bol olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:26:04. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkçıların beklentisi: Palamut bol olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement