Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu! - Son Dakika
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Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu!

01.09.2022 17:01

Denizlerdeki av yasağının bitmesiyle avlanan balıklar tezgahlarda sergilenmeye başlandı. Denizde balığın çok olduğunu ve ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini belirten bir balıkçı, palamutun 70 ile 75 TL, hamsinin ise 60 ila 70 TL arasında satıldığını söyledi. Diğer taraftan bu sene hamside bolluk olacağını belirten başka bir balıkçı ise "Hamsiyi iki gün önce 100 liraya bugün 50 lira satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, farklı türde balıklarla kıyıya döndü. Kumkapı Balıkçılar Çarşısı ve Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı'ndaki esnaflardan Muammer Arduç, sezonu açtıkları için mutlu olduklarını anlatarak, "Denizlerimizde balık var. Bereketli bir sezon yaşayacağız inşallah." dedi.

"DENİZDE ÇOK BALIK VAR"

İlk gün olması nedeniyle balığın henüz az olduğunu kaydeden Arduç, "Bütün motorcular çıkmadı. Şu anda havalar çok sıcak olduğu için az az balık getiriyorlar. Önümüzdeki günler balık çoğalacaktır. Biraz daha hava soğursa balık çoğalacaktır. Denizde çok balık var. Halk da doya doya bu sene balık yiyebilir. " diye konuştu.

PALAMUT 70 İLA 75, HAMSİ İSE 60 İLA 70 TL ARASINDA SATILIYOR

Arduç, palamut fiyatının bugün 70 ila 75 lira, hamsinin de 60-70 lira arasında olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla bu fiyatların düşeceğini söyledi.

"2-3 GÜN SORNA DAHA ÇOK BOLLUK OLACAK"

Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Samet Balyemez de av sezonunun ilk günü olması nedeniyle tezgahlarda az balık olduğunu anlatarak, "2-3 gün sonra daha çok bolluk olacak, daha çok bereket olacak. Bu yıl en çok palamut bekleniyor. Geçen yıl palamut bekliyorduk lüfer oldu. Bu sene palamut kendini erkenden gösterdi, tezgahlarda palamut var. İnşallah palamut bundan sonra daha çok olacak, bereketli geçecek. Halkımız balığa doyacak." diye konuştu.

"HAMSİYİ BUGÜN 50 LİRAYA SATIYORUZ"

Balıkçı esnaflarından Gökhan Polat bu sene balıkta bolluk beklediklerini dile getirerek, "Balıklar tezgahlara geldi çok şükür. İnşallah bol gelecek, ucuz olacak. Hamside bolluk var. Hamsiyi iki gün önce 100 liraya bugün 50 lira satıyoruz." dedi.

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Av sezonu açıldı, tezgahlar balık doldu Av sezonu açıldı, tezgahlar balık doldu
Kaynak: AA

Kumkapı, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Av yasağı sona erdi, 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu! - Son Dakika
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